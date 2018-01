Pärnumaa lapsed löövad usinalt kaasa kurgikasvatusprojektis

Projekti eestvedaja Katrin Uurmani sõnade järgi ei osanud korraldajad oodata nii suurt huvi osalemise vastu. "Sel aastal on huvi olnud tõesti väga suur ja see on meilegi üllatus," tunnistas Uurman. "Igal aastal suureneb korduvosalejate osa. Paljud juba teavad ja oskavad projekti algust oodata ning jälgivad aianduskooli kodulehte."

Uurman usub, et projekti peategelane – harilik kurk – paelub paljusid. "Eelmiste aastate osalejate tagasisides tõusis kurgikasvatamise huvi esile. See on üks põhjusi, miks just hariliku kurgi üheks viienda projekti taimeks valisime."