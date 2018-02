Õnnetused sulgesid ajutiselt tee Tallinna

Lumesaju tõttu olid Pärnu ja Pärnumaa teehooldajatel käed-jalad tööd täis juba­ varahommikust saadik. “Lumesadu on olnud pidev: seal, kus on alustatud, on juba­ täis sadanud,” sõnas Pärnu tänavate korrashoiu eest vastutava AS TREV-2 Grupi projektijuht Andres Koger eile ennelõunal.