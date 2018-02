Keskkonnaministeerium: Sindi võib jääda väliujulata

Samal ajal on keskkonnaministeeriumi esindajad ja paisu rekonstrueerimisega seotud inimesed Sindi elanikele korduvalt kinnitanud, et paisu alandamisega ehitatakse ümber linna väliujulagi. Aga kuna selle käigus tuleb süvendada jõepõhja, telliti keskkonnamõju hinnang, mis praegu on koostamisel, aga mis võib ujula ümberehituse sellisel viisil Sindis keelata.

See ei tähenda, et sintlased jäävad kindlasti ujulata. “Sindi väliujula süvendustööde keskkonnamõju hindamise aruanne ei ole veel valmis ja tulemustest rääkida on vara,” täpsustas Kauksi. “Mõju hindamise raames toimub avalikustamine ja avalik arutelu, millel on võimalik igaühel osaleda.”