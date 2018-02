Pärnu lahel ulatub jääpiir 30 miilini

Kõik laevad nii ballastis kui lastis vajavad rüsistunud piirkonnas jäämurdja abi. Kuna jää on kaetud umbes kümne sentimeetri paksuse lumekihiga, on jää juurdekasv pidev, kuid aeglane. Kirdetuul on arvatavasti kandnud jäävälju ka Irbe väina ja täna hommikul võis täheldada, et osa laevu liikus seal rajoonis vaevaliselt.