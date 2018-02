Pärnu noormehed ööbisid Kihnus 25kraadise tuulekülma käes

"Matka esialgne plaan oli rännata jalgsi Munalaiu sadamast Kihnu, kuid õhukese jää tõttu ja sadamatöötajate soovitusel jäi see ära," seletas Šorin ja ütles, et Kihnu asemel mindi hoopis Manilaiule.

Rännakut kavandades järgisid mehed ainult üht põhimõtet: "Vaatame matka käigus." Kogemuste põhjal on rändajad täheldanud, et liigne planeerimine kipub vähendama võimalust leida huvitavaid asukohti ja sattuda põnevatesse olukordadesse. "Plaanita võib ette tulla midagi sellist, mida ei oskaks aimatagi," lausus Šorin.

"Meeleolukas matk oli üks omapärasemaid aastapäeva tähistamisi. Sellise sündmuse puhul tundus Eesti avastamine ja eestlastega tutvumine õige otsusena. Olenemata sellest, et eestlasi tuntakse mujal maailmas külmade ja tuimadena, on nad tegelikult väga külalislahked ja abivalmid," on Šorin veendunud. "Kui inimestega jutule saada, kuuleb väga palju huvitavaid ja naljakaid lugusid."