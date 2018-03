Raja tänava lasteaia projekti valmimine lükkus edasi

Kui veel aasta alguses prognoositi Raja 7 kinnistule 12 rajaga ujula ja 216 last mahutava lasteaia projekti valmimiseks märtsi, siis nüüd selgus, et projekteerija koostatud ehituse maksumuse hinnang ületas märkimisväärselt eelarves prognoositut.

"Projekti lõplik maksumus selgub alles siis, kui korraldatakse hange, kuid hinnangust oli näha, et ehitus võib kallineda. Projekteerijaga arutatakse, milliseid muudatusi teha. Lasteaia põhiprojekt valmib mais," selgitas linnavalitsuse pressiesindaja Gerli Kõiv.

Pärnu Postimees on varem kirjutanud, et ujulasse on kavandatud kaks basseini: lastebassein ja 25 meetri pikkune bassein 12 ujumisrajaga. Kolmas bassein, kus tööpäeviti ujuks lasteaialapsed, ehitatakse lasteaiamajja.