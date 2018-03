Politsei hoiatab internetipetturite eest

Politsei palub kõikidel inimestel, kes tegutsevad ostu-müügiportaalides, olla valvsad eriti siis, kui müüja palub sooritada ülekanne Western Unioni vahendusel. Western Unioni teenus on mõeldud sõprade- ja sugulastevahelisteks rahaülekanneteks ning ostu-müügitehinguid ei soovitata selle platvormi kaudu teha. Nimelt piisab petturil saatja ja saaja nimest, et teha võltsitud dokument ja raha vale nime all välja võtta.

Kuna enamik kelme tegutseb välismaal, on politseil juba ülekantud raha tagasi saada pea võimatu. Politseil on raske muudest riikidest üles leida neid kelme, kes sellise pettuse toime on pannud, kuna raha on võimalik ka vale nime alt välja võtta ja seetõttu on pettuse ohvrite abistamine piiratud.