Eksvallavanem asus lamba- ja kitsekasvatajate liitu juhtima

Liidu juhatuse esimeheks valitud Aava on kauaaegse kogemusega Eesti valgepealise lambatõu aretaja, kes hooldab oma lammastega Pärnu lahe rannaniite ja karjamaid. Ta on pikka aega vallavanemana juhtinud Häädemeeste valda ja panustanud kohaliku elu arengusse.

Eesti lamba- ja kitsekasvatajate liit on enamikku Eesti suuremaid lamba- ja kitsekasvatajaid ühendav mittetulundusühing, praeguse seisuga on liidul 180 aktiivset liiget. Viimastel aastatel on liit jõudsalt oma tegevust lamba- ja kitsekasvatajate huvide eest seismisel laiendanud, esindades sektorit põllumajanduse- ja maaelu arengu nõukogus, veterinaar- ja toiduameti äsja loodud kliendinõukojas ja maaelu edendamise sihtasutuse nõuandva nõukoja töös.