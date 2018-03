Video: kalamehel näkkas Pärnu jões pirakas karpkala

Lobanovi jutu järgi on haruldane, et nii suur kala suudeti välja tõmmata sedavõrd peene, vaid 0,22millimeetrise tamiiliga.

Lobanov teab, et väga suuri karpkalu on Pärnu jõest ennegi kätte saadud. Ta uuris Vikipeediast järele, et karpkala võib kaaluda isegi 35 kilo, aga ei tea arvata, kas meie kandis seda liiki uimeline nii kopsakaks kasvab.