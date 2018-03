Pinna- ja põhjavees leidub taimekaitsevahendite jääke

Eestis on varasematelgi aastatel uuritud taimekaitsevahendite jääkide sisaldust nii pinna- kui ka põhjavees. Senised uuringud on toimunud nitraaditundlikul alal ja üksikutes punktides väljaspool seda, mis ei ole andnud küllaldast ülevaadet kogu Eesti veeseisundi kohta. Siiski on eelmised uuringud osutanud, et peale kloridasoon-desfenüüli leidub keskkonnas just suurtes kogustes tarvitusel olevaid taimekaitsevahendeid. Kuna viimastel aastatel on statistikaameti andmetel pidevalt kasvanud taimekaitsevahendite kasutatud kogused, on oluline saada informatsiooni kogu territooriumi pinna- ja põhjavee taimekaitsevahendite jääkide sisalduse kohta.