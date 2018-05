Galerii: maa seest välja tulnud leid tekitas palju põnevust

Mehed ei osanud arvata, millega tegu, ja toruja kuju põhjal oletasid, et tegemist on vanaaegse kahuriga.

"Kaevasime kopaga mööda teed, sealt see välja tuli. Tõstsime ta kõrvale," selgitas Artur Saart. Tema hinnangul oli ese umbes poolteise meetri sügavusel maa sees. Objektil olnud töömehed arvasid, et tegu võib olla kahuriga, mis pärit laevalt. "Mis ta muud ikka olla saab," lausus üks nendest.

Leidu vaatamas käinud Pärnu muuseumi direktor Aldur Vunk vähendas tekkinud elevust tublisti. Tema arvates on tegu hoopis laevadetailiga ja pärit on see ilmselt eelmise sajandi algusest.

„Tundub, et see on mingi sõlm laeva taglasest,” pakkus Vunk. „Selliseid kruvikeermeid, mis leiu küljes olid, kasutati eelmise sajandi algupoolel.”

Vungi sõnutsi ei hakata leidu põhjalikumalt uurima. „Pärnu sadamas on olnud tihe laevaliiklus ja laevugi on siin päris palju uppunud. Ilmselt on see tükk sattunud maa sisse pinnase täitmisel, mida seal kandis tehtud on. Arheoloogidele oleks selline leid põnev siis, kui see tuleks välja kohas, kus laevad teadaolevalt liikunud pole,” märkis ta.

Töömehed rääkisid, et kaevamistööde puhul tuleb vahel ikka huvitavaid leide ette: avastatud on näiteks münte ja muid väikseid esemeid.