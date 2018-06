Kihnu annab täna keretäie

Kohvikud avavad külastajatele valdavalt ukse kell 10, kui parvlaev Kihnu Virve on esimese hommikuse reisiga Munalaiust kodusadamasse jõudnud. Rattalaenutused on juba ette tühjaks laenutatud ning seepärast on 17 ruutkilomeetrisel saarel ka jalgsimatkajaid.

Kastiautod veavad turismigruppe ja külalisi, kelle hulgas on ka Setomaa esindus, sest nemad on osalised UNESCO turismiprogrmmis ja nagu Õie Sarv ja Ahto Randmer ütlesid, on neil huvitav vaadata, kuidas kihnlased kodukohvikute päeva peavad, sest setodel on selline ettevõtmine juba tavaks saanud.

Uiõ-Matu talus algas hommik aga lambajooksuga, sest pererahva lambad olid aedikust välja saanud. Alles seejärel hakkasid 4H ja kohalikud noored siin ette valmistama laudu, sest just siin on avatud kohvik Iäd-paramad Suarõ nuõrdõlt, mida peavad viis agarat tüdrukut, need on Liis, Laura, Kaisa, Joanna ja Kärolin.

"Küpsetasime ise koogid ja jäätist tegima ka," seletas Liis ning vaatas, kuhu paigutada traditsiooniline kördikangas.