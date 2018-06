Galerii: Vanalinna suvepäev pani Rüütli tänava elama

Aktivistide algatusel on seni toimunud kaks üritust: Jõuluküla Pärnu vanalinna ja Vanalinna kevadpidu. Vanalinna kogukonnapidudega on plaan jätkata. Nimelt hakkavad need toimuma kord kvartalis: järgmised on kavas 8. septembril ja 15. detsembril.