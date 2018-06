Lääne prefektuuri abipolitseinikud tulid üleriigilisel jõuproovil teiseks

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaheri sõnutsi on kutsemeistrivõistlused abipolitseinikele kui koolitus, kus nad saavad enda oskusi proovile panna ja neid veel paremaks lihvida. "Oluline on märgata vabatahtlike motivatsiooni ja püüdu muuta elukeskkonda turvalisemaks," sõnas Vaher. "Nad teevad seda vabast tahtest. 100 000 turvalisusse panustatud tundi aastas ei jäta kellelegi ruumi selle rolli tähtsuses kahtlemiseks."

Võistluste korraldaja, Lääne prefektuuri teabetöö vanempiiriametnik Tõnis Leinart märkis, et võistluspunktides tuli lahendada ülesandeid, millega abipolitseinikud puutuvad iga päev patrulltegevuses või mõnes muus politseitöös kokku. "Nüüdisajal on abipolitseinikud oma oskuste ja teadmistega politseiametnikele väga head partnerid ja mul on hea meel, et kõik osalenud võistkonnad näitasid professionaalset taset," lausus Leinart.