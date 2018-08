Noor ämmaemand: Töö ei ole mind ära hirmutanud

Esimene öövalve. Kohe, kui vastne ämmaemand oli valve üle võtnud, jõudis kohale tema esimene sünnitaja, kes hakkas ilmale tooma oma üheksandat last. “Kõige rohkem jäi meelde, et sünnitaja ütles, et ta pole ühegi sünnituse ajal karjunud. Ma ei uskunud. Kuid tõepoolest, ta ei teinud piuksugi – alati ei ole nii nagu Ameerika filmis,” meenutab aasta ämmaemandaks-praktikajuhendajaks valitud pärnakas Dagmar Meltsas oma esimest sünnituse vastuvõttu. Esimest korda hoidis ta käes vastsündinut – käed värisesid ja süda puperdas. See oli hetk, kui ta mõistis, et on õiges kohas.