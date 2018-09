Seik rannavalve argipäevast: soomlased purjutasid ja kippusid end alasti võtma

Juulis läks Pärnu rannas iga päev mõni laps kaduma. Üks meeldejäävamaid kordi oli G4S Eesti kommunikatsioonijuhi Reimo Raja sõnutsi see, kui rannavalvurid otsisid kuueaastase poisi isa poolteist tundi. “Õnneks oskas poiss isa välimust kirjeldada ja nii leiti ta lõpuks üles. Tagatipuks oli mees veel lapse peale pahane, et ta kaduma läks, kuigi vastutus on alati vanemal,” kõneles Raja. Nõutuks tegi vetelpäästjad see, et vanem ise ei tundud võsukese asukoha vastu huvi.