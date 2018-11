Valitsus lõpetab riigi eriplaneeringu

Peaminister Jüri Ratase sõnutsi saavad ettevõtjad uurida tehase rajamise võimalusi teistes piirkondades, kui kohalikel omavalitsustel on selleks huvi ja valmisolek.

"Samuti on väga oluline, et tehase rajamise võimaluste uurimisel oleks olemas kohaliku kogukonna toetus," lausus Ratas.

Riigihalduse minister Janek Mäggi ütles, et riiklik huvi majandust arendada, sealhulgas rajada Eestisse kohalikul toorainel töötavaid tehaseid, ei ole kadunud, kuid selle elluviimiseks on vaja leida kohalikule kogukonnale ja kogu ühiskonnale sobiv viis. "Riigi eriplaneeringu lõpetamine ettevõtjatele ust ei sulge, sest nad võivad tehase rajamiseks valida muu planeeringuliigi, näiteks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu. Kohalike elanike ja neid esindava omavalitsuse huvita ei saa ega tohigi Eestisse niivõrd mastaapset tehast rajada. Peamine märksõna on koostöö, milleta ei ole võimalik saavutada ei töörahu ega õigusrahu," selgitas riigihalduse minister.