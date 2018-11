Kilingi-Nõmme Sauga poe juurde rajatakse parkla

Kilingi-Nõmmes on Sauga poe välisilme renoveerimise ­järel ilus ja stiilne.

Kilingi-Nõmme majandusühistu Sauga kauplus on renoveerimise järel varasema väljanägemise minetanud: hoonel on uus katus ja heledad seinad, aknaid ilmestab ­Saarde kihelkonna rahvariide­triibustik. Valmib parkla, et ostjatel oleks veel mugavam Kilingi-Nõmme – Tali teeristis poodi külastada.