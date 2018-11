Saarde taotleb Rail Balticu plaanijatelt varisemisohtliku silla uuendamist

Saarde abivallavanem Jaanus Männik täpsustas, et kunagine Surju (nüüd Saarde) vald on taotlenud ja taotleb Rail Balticu planeeringus ja ehituse käigus Miku teel Reiu jõge ületava Laadi silla renoveerimist. Muutmaks ligemale 100 elanikuga Metsaääre külakeskusele see lühim ühendus Valga–Uulu maanteega kasutuskõlblikuks nii, et sealt saavad üle sõita raskeveokidki, näiteks vajadusel pääste­auto või kiirabi.