Hõbesepp vormis ehteks Lääneranna valla vaieldava vapi

Lihula raamatukogu linna läbiva peatänava ääres on nagu näitusemaja, kus külastaja saab korraga uudistada kolme väljapanekut. Need on tantsupeomuuseumi näitus “Eesti tantsupeo radadel” ja ehtekunstnike Jüri Urbi ja Kairi Himma koostatud “Hõbeehted ja klaashelmed”.