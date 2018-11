Kaks politseinikku pälvis teeneteristi

Saharenko töös on väga tähtis kogukonnakesksus. Seda ilmestab tema isiklik initsiatiiv edendada turvalisust ja ta on kogukonnas hinnatud kui ennetustöö tegija ja turvalisuse teemadel nõuandja. „Janek on üks esimesi Pärnumaa politseinikke, kes alustas regulaarset koostööd külaseltsidega, et tõsta kohalikku turvalisust. Hiljem sai see üleriigiliseks suunaks siseturvalisuse võimekuse suurendamisel,” kiitis prefekt. “Kogu Lääne prefektuur on oma tublide ja ääretult töökate kolleegide üle väga uhke ja ma tänan neid pikaajalise turvalisusesse panustamise eest!”