Statistika: mida kümme aastat on muutnud?

Üheskoos vaadatakse, mida on Pärnumaal saavutatud, kus on oldud eestvedajad ja mis suunas kulgeb areng. Käsitletakse nelja teemat: haridus, tööturg, turism ja vaimsus. Päeva võtab kokku poliitdebatt “Pärnumaa – mis maa see on?”, millest 14.50–15.40 teeb Pärnu Postimees veebis otseülekande. Arengufoorum on esimene suurem avalik mõtterünnak pärast läinudaastast haldusreformi.