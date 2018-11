Mereväravas kõrgub uus päästehoone

Niinimetatud riigimaja ehitab AS Pärnu REV Ehitus ja kahekorruselise hoone põhikasutajad Liivi lahe suurima püsisasustusega väikesaarel on politseinikud ja päästjad. Allkorrusele on mõeldud pealike kabinet, abi- ja olmeruumid, arestikamber, ülakorrusele aga õppeklass, tehno- ja puhkeruumid.