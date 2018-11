Sauga aleviku tulemustega on keeruline, sest ilmnes, et praegused e-hääletuse andmed ei pea paika. “Ootame Andmevaralt selgitust, mis täpselt valesti läks ja homme oleme loodetavasti targemad. Meile on oluline, et kõik oleks läbipaistev ja aus,” sõnas vallavanem.

Põhiargumendid Pärnu poolt hääletanute seas on linna lähedus ja logistilised kaalutlused. Inimestele on võõras, et nüüd peab sõitma linna teisest otsast Sinti asju ajama. “Mina elan Saugas juba 1979. aastast ja ma ei jõudnud ära oodata, millal see asi ükskord juhtub, et linnaga liitume. Ja see asi ikkagi ei juhtunud viimane kord. Olin väga pettunud. Elame kilomeeter linnapiirist. Tõstamaa on Pärnu linn, meie ei ole. See ei ole normaalne,” põhjendas Sauga aleviku elanik Sirje.