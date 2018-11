Andmevara tootejuht Tanel Särgava selgitas, et viga tekkis inimlikust eksimusest: töötaja trükkis andmete edastamisel valed arvud. Nimelt läksid omavahel vahetusse “jah” ja “ei” tulemused. “Eksimus tekkis süsteemiväliselt andmete edastamisel meie töötaja poolt, mitte VOLISes. Seega, süsteemi töökindlust see intsident kahtluse alla ei sea,” märkis Särgava.

Vallavalitsus küsis teenusepakkujalt apsaka kohta ametlikku selgitust ja uued esitatud tulemused läbisid lisakontrolli. “Kinnitame, et kõik VOLISes kogutud andmed on kontrollitud ja vastavad tõele,” lisas tootejuht ja kinnitas, et elektroonselt hääletas Sauga aleviku elanikest Pärnu linnaga liitumise poolt 114 ja vastu 72 inimest.

Kas madal osalusprotsent avaldab mõju Sauga aleviku suhtes tehtavale otsusele, Tori vallavanem Lauri Luur öelda ei osanud. “Lõpliku otsuse teevad volikogud ja kas mõjutab või ei, on veel vara kommenteerida,” lausus ta. Üldine hääletusprotsent oli vallavanema sõnutsi lähedal loodetule ja küllaldane, et teha järeldusi.

Segadus tulemustega on seljataga ja praegu neid enam kahtluse alla panna ei saa. “Hea, et see juhtus nüüd, mitte veel suurema ega olulisema küsimuse puhul. See on koht, kust õppida. Oleme sellel teemal oma signaalid Andmevarale andnud ja loodame, et sellist asja enam ei juhtu,” avaldas Luur.