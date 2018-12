Ajakirjanikud otse-eetris: Kas “EV 100” hellitas meid kultuuriga ära?

Eesti suure juubeli aastat iseloomustab tegusus nii muusikas, filmis, kunstis, spordis kui kodanikualgatuses. Tänavu on inimesi justkui hellitatud: olenemata hooajast, kellaajast ja asukohast toimus üritusi rohkesti. Ent kuu pärast, mil kalendris vahetub number kaheksa üheksaga ja hakkab tiksuma järgmine aastanumber, on hirm, et ehk kaob kultuuriline aktiivsus.

Samuti on tõenäoline, et Pärnus ei toimu suvel Weekend Festivali. See omakorda avaldab mõju kohalikele ettevõtjatele. Suurürituse lahkumine ei too linna noori. Vestlusringis osalejad leiti, et suvepealinn tugineb suuresti traditsioonilistele ettevõtmistele.