Raul Laidvee tuli Wendret juhtima porolooniärist

Recticeli käive oli mullu 13 miljonit ja töötajaid 80 ringi, Wendre käive 113 miljonit ja töötajaid 800. Kui suur karjäärihüpe Wendresse tulek teile on?

Ma arvan, et Recticeli käive tuleb tänavu tõenäoliselt 15 miljoni kanti. Töötajaid on 100 ümber. Mina vastutasin viimased kaks aastat ka Soome ettevõtte töö eest, seal on veel 100 töötajat ja 21 miljonit käivet.