Heatahtlik bussijuht aitas lapse turvaliselt koju

Bussijuht Peeter Sahtel rääkis, et eelmisel nädalal tuli tõesti ette juhtum, kus esimese–teise klassi õpilane sõitis õigest peatusest mööda.

Sahtli sõnutsi ei tahtnud ta last järgmises peatuses maha panna. “Laps elab teispool teed, mõlemas suunas on kaks sõidurada ja liiklus päris tihe,” selgitas ta, lisades, et koolijüts oleks sellisel juhul pidanud kõndima piki tiheda liiklusega magistraali tagasi umbes pool kilomeetrit.