Ühistöökoda aitab ideid ellu viia

Avalikud töökojad on veel nii Tartus kui Tallinnas. Tartus avati SPARK MakerLab tunamullu. Selle juhatuse liikme ja asutaja Tarmo Metspalu sõnutsi aitas neid ruumidega üks ettevõtja. Tartu linn on samuti omajagu abistanud. Hästi palju käib SPARKis noori. Mitu üritust on mõeldud just neile, et oleks järelkasvu, kes oskab midagi oma kätega teha.