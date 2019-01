Nädalavahetus tuleb krõbedate külmakraadidega

Reede öösel on oodata pilves ilma. Puhub lõunakaare tuul 4–8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on Pärnu maakonnas –6 kraadi.

Külmim öö on pühapäeval. Pärnumaal on oodata 14–16kraadist külma. Puhub valdavalt idakaare tuul 3–8 meetrit sekundis.

Päevalgi on oodata temperatuurilangust 12–14 miinuskraadini. Ilm on pilves ja puhub muutliku suunaga tuul 1–7 meetrit sekundis.

Järgmise nädala alguses langeb temperatuur Eestis veel. Öine ilm on esmaspäeval pilves selgimistega ja suurema sajuta. Tuul pöördub itta ja kagusse ning puhub 2–8, saartel hommikuks iiliti kuni 14 meetrit sekundis. Külma on 15–20, kohati 25 külmakraadi, rannikul 7–13 kraadi. Päeval on pilves selgimistega suure sajuta ilm. Mitmel pool esineb pinnatuisku. Kagu- ja idatuul tugevneb 5–12, saartel ja rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Temperatuur on –12 kuni –17, rannikul –6 kuni –11 kraadi.