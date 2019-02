Päästeamet kuulutab kortermajade tuleohutusnõuete rikkumise suhtes välja täisleppimatuse

Viimase aja kortermajareidid näitasid, et Pärnumaa elamute tuleohutusnõuete täitmine ja elanike teadlikkus ei ole kiita: näiteks mullu novembris luubi alla võetud 16 majast ei vastanud nõuetele ükski ja kontrollkäikudel avastati kokku 45 puudust.

Kui senise praktika järgi viibutati rikkujatele vaid näppu ja juhiti ohutusnõuetele tähelepanu, on inspektorid nüüd võtnud uue kursi: kuna manitsemine pole tulemust toonud, kirjutatakse rikkumise korral pikema jututa lühimenetluse korras välja 40eurone hoiatustrahv.

“Probleem on väga suur. Oleme üle pooles kontrollitud kortermajades avastanud tuleohutuse seisukohalt suuri puudusi,” märkis Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Indrek Laanepõld.

“Sel nädalal kontrollime Pärnus J. V. Jannseni, Uus-Sauga ja Aisa tänava korterelamuid ning maakonnas Sauga aleviku ja Pärnu-Jaagupi alevi korterelamuid,” ütles Jaanso, lisades, et kortermaju kontrollivad inspektorid igal kuul pisteliselt väljaspool kampaaniaidki.

Jaansoo jutu järgi ei tohi ükski inimene kaotada elu selle tõttu, et õnnetuse eest põgenedes ei saa hoonest ohutult välja. Väljumist võivad takistada ühiskasutataval alal hoitavad esemeid või põlevmaterjal või väljapääsuteel asuv lukustatud uks, mida võtmeta pole võimalik seestpoolt avada.

“Need on asjad, mida inspektorid eeskätt kontrollivad ja mille eest süüdlasi väärteo korras karistavad,” selgitas Jaanso.

“Poolel kordadest on probleemid seotud just evakuatsiooniga ehk kortermajast ohutult väljapääsemisega,” rääkis päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe.

Suurim murekoht ikka veel on trepikojas hoitavad lapsevankrid, jalgrattad, potililled ja vana mööbel, mis takistavad majast väljumist. “Kõige olulisem on, et majaelanikud koostööd teeksid ja probleemidele ühiselt lahendused leiaksid. Koostööst sõltub kõigi majaelanike turvalisus, sest tulekahju ei tunne korteri piire ning mõjutab otseselt kogu maja ja selle elanikke,” selgitas Tähe.