Ekspert ennustab logelemise sektori kasvu

SEB panga privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel ütleb, et need faktid tähendavad aja surnuks löömise sektori üha atraktiivsemaks muutumist investoritele. “Tingimusel, et lähiajal ei juhtu globaalset katastroofi ega tule sajandi suurim majanduskriis, tundub, et oma raha meelelahutussektorisse investeerida on üks targemaid samme, mida teha. Ärge piirake fantaasiat. Sobida võib kõik, mis on vaba aja veetmisega seotud: kaameratootjast GoPro molekulaarköögini,” avaldas Koppel panga investeerimisminutiteks kirjutatud mõtteavalduses.

Eksperdi tähelepanekute järgi on maailma trende märgata Eestiski. Näiteks kasvasid kahel eelmisel aastal järjest kaasmaalaste krediitkaartidelt hasartmängudele tehtud kulutused kolmandiku võrra. Ka alkoholikulud on kasvanud. “Igaühel on oma meelelahutus ... Heale investorile on see aga tugev trend, mis minu hinnangul veel niipea ei vaibu, kuna on näha, et selles ühiskonnas ei taha keegi täiskasvanuks saada,” lõpetas Koppel.