Rail Balticu Pärnu–Rapla lõigu projekteerib Hispaania firma

RB Raili ajutise tegevjuhi Ignas Degutise sõnade järgi on esimese üksikasjaliku tehnilise projekteerimishanke võitja väljakuulutamine Rail Balticu projektile oluline verstapost. “Oleme väga rahul valitud ettevõtte kogemuse ja saavutustega. Sealjuures jagatakse teadmisi Euroopa pikimast kiirraudteevõrgustikust, mille suurim projekteerimiskiirus on 310 kilomeetrit tunnis,” märkis ta.

Pärnu–Rapla lõigule, mille pikkus on 71 kilomeetrit, on plaanis rajada 16 maantee viadukti, kuus raudteeviadukti, üheksa ökodukti ja neli raudteesilda.

Praeguseks on algatatud seitse detailse tehnilise projekteerimise hanget 11st, kattes 57 protsenti kogu Rail Balticu raudtee pikkusest. Eestis on tehnilise projekteerimise hanked käimas kogu teekoridori ulatuses ehk Läti piirist Tallinnani. Lätis ja Leedus on seevastu algatatud kaks detailse projekteerimise hanget neljast.

RB Rail on Eesti, Läti ja Leedu ühisettevõte, mis loodud selleks, et koordineerida Rail Balticu projekti elluviimist: taristu ehitamist kiirraudteeliinile Tallinnast Leedu-Poola piirini. RB Rail on Rail Balticu projekti keskne koordinaator. Ettevõtte tegevusvaldkonnad on raudtee projekteerimine, ehitamine ja turustamine.