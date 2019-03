Satelliidifoto: tuul on jää Pärnu lahelt minema pühkinud

Ehkki Pärnu rannast Reiu rannani on kalda ääres veel kinnisjääd, on seegi lagunemisohtlik ning muutlike ilma- ja tuuleolude tõttu ettearvamatu.

Pärnu Sadama sadamakapteni Viktor Palmeti sõnutsi triivib jää lahel tuulte tõttu ja laevaliiklusele on olud küllaltki rasked.

“Selle ajani, et veeteede amet muudaks laevade jääklassi nõuet, läheb tõenäoliselt veel paar nädalat,” arvas Palmet, lisades, et Pärnu sadamast on juba uuritud, millal jääklassita laevad võiksid saada suvepealinna väisata.