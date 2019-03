Pildid: asjatundmatule võib tunduda, et Papiniidu silla kõrguspiire on kaela kukkumas

Maanteeamet on Lääne regiooni ehitusvaldkonna juhi Margus Eisenschmidti sõnutsi kõrguspiirde seisukorrast teadlik. Tema kinnitusel tegeldakse selle taastamisega. “Praegune seisukord on stabiilne, kuni keegi taas lubatust kõrgema koormaga gabariitvärava alt läbi mahtuda ei ürita,” märkis Eisenschmidt.

Pideva rammimise tõttu on purunenud piirde mõlemad betoonkannud, sellest ka vildakas olek. Taastamistööde käigus on plaanis need välja vahetada. Hoolimata viltusest asendist olevat aga liiklusmärgil lubatav kõrgus (4,3 meetrit) tagatud.