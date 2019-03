Maakonna visiitkaart vajab juhti

Põllumeeste harija ja ärkamisaja suurkuju Carl Robert Jakobsoni ajal 1875. aastal Kurgja-Linnutaja talule ehitatud palklaut piimakambriga on säilitanud remontide järelgi esialgse ilme, siin on lehmapolutid ja sügavallapanu kasvatab põllurammu kevadeks lambaaedikus nii kõrgeks, et vanemad villakasukakandjad ulatavad aknast ilma uudistama.