Pärnumaalt taotleti KIKilt ligikaudu 3,3 miljonit eurot toetust

“Nii suur taotluste arv näitab, et järelikult Eestis on endiselt keskkonnateemasid, mis vajavad lahendust: olgu need siis puhas joogivesi, keskkonnateadlikkuse kampaaniad, mitmesugused uuringud, õpilaste õppekäigud, parkide hooldustööd, harrastuskalastajatele taristu loomine või maastikupilti kahjustavate hoonete lammutamine,” rääkis KIKi juhataja Andrus Treier. “Vooru eelarve on 15 miljonit eurot ja saame juba praegu öelda, et paraku kõigile ei jagu toetust. Järgneb taotluste sisukas hindamisperiood ning jaanipäevaks selguvad olulisemad ja kõige suurema keskkonnamõjuga projektid, mis toetust saavad," nentis ta.