Kohalik firma kandideerib konkursil

19 puitmajatootja hulgas pürib tiitlile OÜ Greencube, mille tootmine asub Lihulas, ettevõte on esindatud kolme hoonega: saunamaja, suvila ja eramu. 2016. aastal võitis Greencube samal konkursil parima aiamaja tiitli.

OÜ Panoramahytten on Häädemeeste vallas registreeritud ettevõte, mille osalusel on Austrias valminud surfimaja, mis samuti võistlusel konkureerib. Firma juhatuse liige Raiko Gustavson on kaasa löönud surfimaja arhitekti ja insenerina.