Paikusel moodustatakse autodroomivastast ühingut

Juba on loodud Facebooki Messengeri grupp, kus arutatakse tulevase ühingu põhikirja. Pühapäeval, 31. märtsil kutsutakse kokku koosolek, kuhu on oodatud asja vastu huvi tundvad Paikuse osavalla elanikud, et täpsustada valdkondi, millega tulevane MTÜ peaks tegelema, ja võtta vastu ühingu põhikiri ja valida juhatus.