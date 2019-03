Lottemaa noored lavastasid muusikali

Esimesed loomingulised katsetused tehti teemapargis teisel hooajal, 2015. aasta suvel. Arglikud proovimised kasvasid kiiresti ägedateks muusikapaladeks. Järgnevatel aastatel kirjutati veel rohkem laule ja 2018. aasta suve lõpus pandi kokku parimad lood ning anti välja lauluplaat “Lottemaa laulab: vahvlid vahukoorega”. Samal suvel tekkis noortel andekatel näitlejatel idee lavastada neist paladest muusikaline etendus.

Lottemaa pikaajaline näitleja, vaid 19aastane Mark Oja võttis kätte ja kirjutas laulude kõrvale kogu sobiva tekstimaterjali ning tõi muusikali eelmise Lottemaa suvehooaja lõpetamisel lavale. Muusikali teeb eriliseks see, et kõik dialoogid, laulud ja tantsud on noored ise valmis teinud ja selgeks õppinud.

Lottemaa programmijuhi Hana Kivi sõnutsi osutus tükk aga nii köitvaks, et oleks olnud patt jätta see tolmu koguma. “Lottemaa hindab väga oma noori loomeinimesi ja leiab, et Lottemaa ongi just nende noorte inimeste nägu, kes siin eri rolle kehastavad,” kommenteeris programmijuht noorte isetegevust.