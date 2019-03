Kümned inimesed on lõksus erakonnas, kuhu pole kunagi astunud

Tuleb välja, et erakonnast väljaastumine on küll lihtne protseduur, mida õnnestub vaevata ID-kaardi toel arvuti taga paari nupuvajutusega teha. Kuid parteisse kuuluvuse ajalugu jääb nähtavaks: sellest ajast selle ajani on ta olnud EKRE koosseisus.

Kõnealuse juhtumi puhul ei ole seaduslikus mõistes erakonda astutud. Kunagisse Eestimaa Rahvaliitu on kantud alaealisena noorliikmeks astunud (EKRE on Rahvaliidu õigusjärglane. Kõik Rahvaliidu liikmed kandusid uude erakonda). Erakonnaseadus näeb ja nägi ka tol ajal ette, et parteisse saab astuda alates 18 eluaastast ja kirjaliku avalduse alusel. Kõik viitab sellele, et noorliikmed on omavoliliselt ja seaduse ees silma kinni pigistades kantud erakonna nimekirja. Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse nõunik Mariko Jõeorg-Jurtšenko kinnitas veebruaris, et mis tahes avalduse noor inimene alaealisena esitas, 18aastaseks saanuna peab ta uuesti erakonda astumise soovi avaldama. Selliseid avaldusi nende isikute puhul ei eksisteeri.