Muutused linnapildis: vaadake 3D-piltidelt, milline näeb Mai rajoon tulevikus välja!

Raja tänavale ehitatakse päikest meenutav lasteaiahoone, kuhu tuleb kaheksa aia- ja kaks sõimerühma. Ujulas on laste-, eel- ja põhibassein. Põhibassein on 25 meetrit pikk ja kaheksa rajaga.

Lasteaeda ja ujulat ehitab Nordlin Ehitus ning tööde maksumus on 10,6 miljonit eurot.

Fund Ehituse müügijuhti Marje Soosaare sõnutsi pole järgmisel aastal valmiva elamu korterite müük veel aktiivselt alanud, kuid seni on seal broneeritud kaheksa korterit.

“Müük läheb Pärnu-päraselt,” arvas Soosaar. “Kampaaniat me teinud ei ole. Ilmselt on huvi tulnud sellest, et möödasõitjad näevad ehitustegevust.”