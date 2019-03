Erivajadustega noori ähvardab tuksis veepuhastussüsteemi tõttu kodu kaotus

Kunagisest Viira koolimajast on kujunenud vaimupuudega noori toetav ja enesega toimetulekut innustav keskkond. Viira Kodu juht Priit Sutt (vasakul) loodab, et probleem saab lahenduse ja kõige hullem ei tule päevakorda.

Viira Kodu on erihoolekandeasutus, mida peab koduks 25 raske ja sügava puudega noort. Märtsi hakul tuli välja, et nende praegune reoveepuhastussüsteem ei täida enam oma ülesannet ja keskkonnaameti käsul tuli see sulgeda. Heitvee suubumise puudumine aga halvab pikapeale kogu hooldeasutuse töö, ähvardades jätta elanikud koduta.