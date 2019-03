Raamat nagu Manõja entsüklopeedia

Raamatu andis välja SA Kihnu Kultuuri Instituut ning see 250-leheküljeline fotorohke trükis on kolm aastat varem avaldatud ja Svea Aaviku koostatud kogumiku „Kuidas kihnlasõd Manõja vallutasid“ teine täiendatud trükk.

Manija saare põhjalik ajalugu ja tänapäeva käsitlus on saanud kaante vahele.

Sissejuhatava teksti kirjutas Kihnu kultuuri instituudi nõukogu esimees Mark Soosaar, Kasõ talu peremees. Ta avaldab, kuidas lapselaps leidis Papina ninal tuletorni juurest kivimi, mille lapsesuu nimetas korsiiliks, kuid geoloogiaprofessor Rein Einasro selgitas, et see on ahelkorall, mis hakkas vormuma 450 miljonit aastat tagasi ehk ajal, mil Manija asus troopilises meres.