Firma toodab kasest ja männist liimpuitkilpe töötasapindadeks, akna- ja mööblitööstusele ning treppide ­tarvis. Baltimaades on Ecobirch suurim kasest kilpide tootja ja konkurente ei leidu Euroopaski, ent maailma mõistes on tegu pigem nišitootega.

Umbkaudu pool Ecobirchi toodangust rändas mullu USAsse. 21,3 mil­joni euro suuruse käibe juures müüdi lahe taha 11 miljoni euro eest kaupa. Möödunud aastal kasvas just müük USA turule ja ettevõtte tegevjuht Gert Rahnel prognoosib aastaaruandes sealset nõudluse jätkuvat kasvu. Peamiselt ­lähetatakse mere taha kasest töötasapindu nii köögimööblile kui muu sisustuse tarvis. Ecobirchi sealsed kliendid on ehituspoed, mis kuuluvad kolme suuremasse jaeketti. Siiski pole Ecobirch mööblitootja: nende toodang on tooraine, mille inimene saab ehituspoest osta ja mööblieseme ise valmis teha.