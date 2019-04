Suurima Läänemere-äärse roovälja ääres töötab koprakaamera

Neli haavatüve kaamerapildis on pandud selleks, et vaadata, kas ja kuna hakkavad koprad nende vastu huvi tundma.

Koprakaamera kogemus Saaremaal on näidanud, et piibrid ei suhtu tüvedesse külmalt ja varem või hiljem närivad need läbi. Haab ju peaks kobrastele väga hästi maitsema ja sellist maiuspala siin ei kasva, on vaid lepad ja kobraste nuditud pajud.