“Konnad teel(t)”: krooksujate kevadränne toob taas talgud

Praeguseks on teada, et priitahtlikud soovivad kahepaikseid rändeteel abistada Tartus Ihaste tee ja Salutähe tänaval, Tallinnas Astangu tänaval ning Jõhvi, Tapa, Porkuni, Kaunissaare, Jägala-Joa, Raudna, Leie, Oiu ja Surju lähedal. Kes soovivad mõnda neist kohtadest talgulisena appi minna või kodukandis ise konnatalguid korraldada, peaksid märku andma vabatahtlike koordinaatorile Kadri Allerile.

Kahepaiksed kannavad looduses olulist rolli, neil on suur mõju toiduvõrgustikes nii maismaal kui ka vees. Kõik Eesti kahepaiksed on looduskaitse all. Ohte esineb palju: elupaikade hävimine ja killustumine intensiivistuva metsanduse ja põllumajanduse tagajärjel, veekogude halb kvaliteet, kalade asustamine väikeveekogudesse, hukkumine autoteedel ja haigused. Konnade elu on tulvil ohte: vaid umbes üks protsent kõikidest konnakullestest suudab elada küllalt vanaks, et järglasi anda.