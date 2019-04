Leitnant Laasik viis naiskodukaitsjad Liibanoni

Laasiku sõnade kohaselt on fotografeerimine teabeohvitseri töö osa, kuid Liibanonis kehtis väljaspool baasi pildistamisel karm reeglistik ja kohalike jäädvustamine võis lõppeda kaamera äravõtmisega. Tema jutu järgi on Liibanon mitmeti toimiv riik, arvestades põhja- ja lõunaosa suurt erinevust. Rahuvalveopratsioonil osalejad on aga need, kellest kui missioonikontingendist sõltub riigi majanduslik olukord, näiteks tegutsevad baasilähedased poed ja söögikohad valdavalt rahuvalvajaid teenindades nende rahakotil.