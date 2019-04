Keskkonnakäpa konkursil pälvivad tunnustuse keskkonnahariduse andjad

“Olen seda juba ammu täheldanud, et lapsed on tänu heale keskkonnaharidusele tihti keskkonnateadlikumad kui nende vanemad,” sõnas keskkonnaminister Siim Kiisler pressiteate vahendusel. “Lapsed on just sageli need, kes õpetavad täiskasvanuid olema keskkonnahoidlikumad. Lapsed poleks aga kindlasti niivõrd targad, kui poleks tublisid haridusasutusi ja õpetajaid, kes iga päev selle nimel tööd teevad.”