Lüüste külas tühjenevad hoidlad esimese külviringiga

Põllumajandus-kaubanduskoja teraviljatoimkonna esimehe Ivo Eenpalu sõnade kohaselt on viljakasvatus kujunenud Eesti üheks suuremaks põllumajandusharuks, kasvupinnad on laienenud, saagikus suurenenud ja tegeldakse arvestatavas mahus ekspordiga. Ta tõdes, et selge tegevuskava ja riskijuhtimiseta võib olukord teraviljasektoris muutuda keeruliseks – seda tõestasid eelmise suve suur põud ja tunamullune liigniiskus.